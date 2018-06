Le Pmi a lezione di Google

Un seminario con esperti di Google per diffondere la cultura del digitale tra le piccole e medie imprese. Una cinquantina quelle modenesi che hanno aderito all’iniziativa, svolta in collaborazione con la locale camera di commercio, per provare a sviluppare la presenza online della propria azienda.

Oltre al seminario ogni azienda iscritta ha avuto anche la possibilità di svolgere un incontro individuale di “digital check-up” con un esperto del colosso informatico della silicon valley.

