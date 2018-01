Le novità del Gruppo Alegra a Fruit Logistica 2018

Prosegue senza soste l’attività di ricerca e innovazione portata avanti dal Gruppo Alegra, da sempre particolarmente impegnato a studiare nuovi prodotti e processi per poter offrire le migliori risposte alle esigenze del trade e del consumatore. Le principali novità di questa importante realtà del settore ortofrutticolo (che comprende anche Valfrutta Fresco e BRIO) saranno proposte ai clienti internazionali in occasione dell’edizione 2018 di Fruit Logistica, in programma a Berlino dal 7 al 9 febbraio, nell’ambito dell’ampia area espositiva collocata all’interno di Spazio Italy, gestito dal Centro Servizi Ortofrutticoli.

“Durante la principale rassegna mondiale dell’ortofrutta fresca – dichiara il Direttore Generale di Alegra, Mauro Laghi – verrà illustrato alla clientela l’importante investimento realizzato pochi mesi fa nello stabilimento Agrintesa di Castel Bolognese (Ra), da sempre specializzato nella lavorazione e conservazione della produzione di kiwi della cooperativa. La struttura si presenta completamente rinnovata (https://youtu.be/dqq5NyQ3gr8) con nuovi impianti di calibrazione e confezionamento davvero all’avanguardia”.

“Dedicati in particolare alla lavorazione del kiwi a polpa gialla della varietà G3, ma anche del kiwi a polpa verde e della produzione di susine ed albicocche – conclude Laghi – questi nuovi impianti consentono di aumentare ulteriormente la nostra competitività tramite un costante innalzamento del grado di affidabilità delle forniture e l’aumento del livello qualitativo”.

“Tra gli stand del principale Salone europeo dedicato a frutta e verdura – dichiara il Direttore Generale di Valfrutta Fresco, Stefano Soli – debutteranno anche le nuove ed esclusive insalatone, complete di dressing composto da olio extra vergine d’oliva e aceto balsamico per facilitare il consumo anche fuori casa nelle comode ciotole di plastica, create ad hoc per soddisfare anche i palati più esigenti”.

“L’offerta prosegue Soli – comprende tre tipologie di insalate (con nocciole e miele, con olive taggiasche, con peperoni dolci e capperi), tutti mix gustosi di verdure fresche arricchiti da ingredienti selezionati di qualità premium, rigorosamente italiani, con abbinamenti decisamente innovativi. Ad arricchire l’ampia gamma di prodotti premium Valfrutta, anche il rinomato Radicchio di Chioggia IGP”.

Dalla quarta gamma all’ortofrutta fresca, nello spazio espositivo del Gruppo saranno proposte le nuove linee di pomodori Valfrutta Fresco (Grappolo) ottenuti in coltura idroponica in moderne serre tecnologiche ed ecologiche riscaldate da un impianto alimentato a biomasse. “Pomodori – dichiara Soli – che presentano caratteristiche organolettiche decisamente superiori e qualità elevata e costante, elementi particolarmente apprezzati dal mercato, sempre più interessato alla omogeneità del prodotto ed alla continuità di fornitura di prodotto italiano”.

“Sempre per quanto riguarda questa importante specie orticola – conclude Soli – a Berlino saranno presenti anche i coloratissimi e saporitissimi pomodorini siciliani coltivati tra le province di Ragusa e Siracusa da Colle d’Oro, azienda di Ispica (RG) che ha siglato un accordo con Valfrutta Fresco per la commercializzazione di questi prodotti. Tra le numerose novità, anche una linea di prodotti asiatici coltivati nelle serre siciliane nell’area di Vittoria (RG)”.

