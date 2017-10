Le date di Tecnargilla 2018

Tecnargilla 2018 si terrà dal 24 al 28 settembre

La più importante fiera al mondo per la fornitura all’industria ceramica e del laterizio si svolgerà come di consueto presso il quartiere fieristico di Rimini.

In mostra materie prime, smalti, colori e design ceramico, tecnologie innovative.

Si svolgerà dal 24 al 28 settembre 2018 presso il quartiere fieristico di Rimini, la ventiseiesima edizione di Tecnargilla, la più importante fiera al mondo per la fornitura all’industria ceramica.

Organizzata da Acimac e IEG-Italian Exhibition Group – società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, primo player fieristico italiano per prodotti di proprietà in portafoglio – la manifestazione vedrà in mostra in anteprima le più innovative tecnologie per la produzione di laterizi, sanitari, stoviglieria e piastrelle di ceramica unite alle ultime novità estetiche proposte da studi di design e colorifici ceramici.

Tecnargilla 2018 riunirà sotto lo stesso tetto la più vasta offerta merceologica al mondo e le maggiori aziende del settore che accoglieranno a Rimini la clientela proveniente da tutti i Paesi di produzione ceramica (nel 2016 i Paesi di provenienza dei visitatori sono stati oltre cento) in rappresentanza delle principali aziende produttrici di manufatti ceramici.

Tecnargilla 2018 potrà contare sul supporto del Ministero dello Sviluppo Economico che, riconoscendo la leadership della manifestazione, l’ha inserita tra le fiere di rilevanza nazionale meritevoli di usufruire del piano straordinario a supporto del Made in Italy.

