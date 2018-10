Lavoratori in solidarietà alla Fca VM Motori di Cento

Dal 5 novembre al 30 giugno 2019, otto mesi di contratto di solidarietà per 821 dipendenti del settore manufacturing di Fca Vm Motori di Cento (Ferrara), in attesa del lancio, dal 30 giugno, del nuovo motore V6. L’azienda quantifica anche in 476 lavoratori l’esubero: personale a rischio se l’azienda dovesse intravvedere la necessità di licenziamenti, ma ad oggi il Contratto di solidarietà salva questi dipendenti. L’accordo è stato firmato nella tarda serata di ieri tra la direzione aziendale dello stabilimento centese di Fca Italy, i referenti di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Aqcfr e Ugl, il consiglio delle Rsa aziendali delle rispettive sigle sindacali; la Fiom Cgil, invece, non lo ha firmato.

