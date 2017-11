Lavazza è il caffè di Fico

Una torrefazione artigianale con aree di storytelling per scoprire la filiera del caffè, dalla pianta alla tazzina. E’ Lavazza a rappresentare il caffè a FICO Eataly World, il parco agroalimentare che apre il 15 novembre a Bologna per raccontare l’eccellenza enogastronomica e la bellezza dell’agroalimentare italiano. Nell’area dolce della Fabbrica Italiana Contadina tocca alla storica azienda torinese raccontare il mondo del caffè, accompagnando i visitatori alla scoperta di tostatura e miscelatura, novità introdotta proprio da Lavazza nel 1895. Dal caffè verde al prodotto confezionato, tutte le trasformazioni del caffè sono visibili nel laboratorio, mentre nella caffetteria è disponibile l’offerta Lavazza. “Il caffè di cui ci facciamo ambasciatori nel parco agroalimentare più grande al mondo si lega ai temi di etica sociale e di sostenibilità alla base della tutela della qualità e del rispetto della biodiversità”, commenta Gloria Bagdadli, Head of Marketing Retailing del Gruppo Lavazza.

