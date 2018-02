Laurini, bene la prova di Apollo

Si è svolta con successo la prova su campo di Apollo, l’innovativo sistema di posa firmato Laurini Officine Meccaniche, un posatubi di nuova generazione che si posiziona sul mercato come un metodo più economico, efficiente e sicuro per lavorare a supporto degli attuali sideboom.

Un macchinario nato dalla creatività visionaria di Marco Laurini con il nome di LLS – Laurini Laying System e battezzato ufficialmente con il nome di Apollo, ispirandosi alla divinità romana simbolo di equilibrio e razionalità. La sua progettazione

è iniziata nel 2014 e, dopo oltre tre anni di lavoro, ha dato vita ad un prototipo finalmente testato per la prima volta in cantiere. Grazie alla collaborazione e fiducia che durano da tempo, Snam Rete Gas, committente della costruzione del

nuovo metanodotto 56’’ Cervignano-Mortara, e Max Streicher S.p.A., impresa affidataria del progetto, hanno messo a disposizione il loro terreno di lavoro e i loro responsabili per realizzare la messa in opera.

Apollo è un capolavoro di ingegneria meccanica, che fa della sicurezza sul lavoro la priorità. La struttura della macchina, infatti, è semplicemente unica: la stabilità di Apollo è assoluta e il rischio di rovesciamento è completamente azzerato. Un

sistema rivoluzionario ed efficiente che racchiude in sé quelle caratteristiche da sempre cercate in ambito di sideboom.

La macchina è modulare, smontabile e componibile in loco, di conseguenza è più facile da trasportare e comporta una sostanziale riduzione dei costi logistici e di spedizione. La struttura è formata da due diversi cingoli, uno che lavora nello scavo e uno sulla pista, sostituendo così l’utilizzo del braccio meccanico e dei cavi per sollevare a sbalzo i carichi sospesi. Inoltre, è un notevole passo in avanti anche in fatto di ecosostenibilità ambientale, con conseguente snellimento delle certificazioni e delle pratiche burocratiche.

Molti gli addetti del settore presenti alla messa in opera di Apollo: vari tecnici di Max Streicher S.p.A., Snam Rete Gas e della società Enereco, oltre ad un referente del gruppo americano CRC-Evans e un responsabile di Max Streicher Germania, in previsione dell’avvio dei lavori nella prossima estate del metanodotto 56’’ EUGAL che attraverserà circa 1000 km in terra tedesca.

Un’occasione irripetibile per osservare in azione una macchina mai vista prima, ideata e progettata interamente dall’équipe tecnica Laurini, che ha saputo realizzare una soluzione che contribuirà ad incrementare la sicurezza nelle difficili fasi di

posa delle condotte, a supporto dei tradizionali posatubi.

“Ogni macchina che abbiamo costruito fino ad oggi, nasce da concetti che rivoluzionano le prospettive di progettazione tradizionale” ha dichiarato Marco Laurini, Presidente di Laurini Officine Meccaniche. “La messa in opera di Apollo

rappresenta la vittoria di una grande sfida: per l’ennesima volta, un prototipo dell’azienda Laurini funziona e sa svolgere al meglio le sue funzioni primarie, dando stabilità al tubo e mettendo in sicurezza l’operatore. Abbiamo dimostrato che

sappiamo immaginare la macchina finita, ancor prima che sia costruita”.

