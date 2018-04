Latte; accordo tra Groupe Roullier e Agrisfera

Accordo tra due realtà di spicco del settore agroalimentare per il rafforzamento della produzione di latte biologico in Italia: Groupe Roullier Zone Italie e Agrisfera – si legge in una nota congiunta – hanno siglato un “accordo di partenariato tecnologico che punta migliorare le

performance produttive e qualitative della filiera del latte attraverso interventi nutrizionali mirati, dal campo alla stalla”. Groupe Roullier Zone Italie è la holding italia del Gruppo Roullier, multinazionale francese da oltre 3,2 miliardi di euro di fatturato e 8.000 dipendenti e attiva nel campo della nutrizione vegetale e animale mentre Agrisfera è una cooperativa ravennate con 4.000 ettari lavorati e oltre mille bovini da latte per la produzione di latte biologico per il gruppo

Granlatte-Granarolo. Nel dettaglio sulla base del partenariato, Groupe Roullier Zone Italie fornirà ad Agrisfera “il supporto tecnico nutrizionale per l’intera filiera di produzione del latte, sia in campo sia in stalla avvalendosi anche delle innovazioni derivanti dall’attività del Centro Mondiale dell’Innovazione, il più grande centro di ricerche privato d’Europa dedicato alla

nutrizione inaugurato dal gruppo francese a Saint-Malo nel 2016”.

