Lasersoft presenta Rimini Eventi: promuove il territorio

Lasersoft, software house specializzata nello sviluppo di soluzioni software gestionali innovative e user-friendly dedicate agli operatori hospitality e retail, rende disponibile sul mercato Rimini Eventi, una soluzione tecnologica per casse intelligenti che trasforma lo scontrino in strumento di promozione e valorizzazione territoriale. Basata su ExPOSition Events around you, Rimini Eventi è stata premiata come soluzione più innovativa per la categoria “Progetto per lo sviluppo del territorio” in occasione della call4ideas “NextPOSition 2017” recentemente lanciata da Epson. Ideata per promuovere Rimini come capitale culturale, storica ed eno-gastronomica, Rimini Eventi consente agli esercizi commerciali che scelgono la soluzione di segnalare sugli scontrini emessi una serie di eventi in corso o in programmazione a Rimini e provincia, divenendo una guida turistica sulle attività e le iniziative promosse a livello locale. Un’area di applicazione perfetta per una soluzione di questo tipo: durante il periodo estivo, infatti, l’area romagnola vede moltiplicarsi i suoi abitanti, che passano da 200.000 unità a 2 milioni grazie al flusso turistico. Il funzionamento è molto semplice: adottando l’applicazione Rimini Eventi, gli esercizi commerciali dotati di stampante fiscale intelligente Epson possono stampare in calce allo scontrino informazioni geo-localizzate, fino a un massimo di tre eventi in corso o in programma nelle ore successive nelle vicinanze. La soluzione offre un elevato livello di personalizzazione, permettendo, ad esempio, di scegliere la tipologia di eventi da segnalare (culturali, food, intrattenimento), di impostare la lingua (a scelta tra italiano, inglese, tedesco e spagnolo) e persino di gestire vere e proprie black list, in modo da escludere dalla segnalazione tutti gli eventi organizzati da esercizi commerciali concorrenti. Inoltre, sullo scontrino viene stampato anche un QR Code che, con l’ausilio di uno smartphone, consente di accedere all’elenco completo di tutti gli eventi organizzati nell’area. Una redazione dedicata mantiene costantemente aggiornata la lista degli eventi, in collaborazione con il comune di Rimini e Rimini Reservation, l’ufficio turistico della città. “L’idea alla base del nostro progetto nasce da un’esperienza che abbiamo vissuto direttamente durante Expo. Al termine di un pranzo in un ristorante nei pressi di piazza Duomo a Milano, abbiamo notato questa serie di informazioni stampate sullo scontrino emesso in fase di pagamento che segnalava alcuni eventi di ExpoinCittà. Milano era in quel momento una piazza affollata di turisti con un certo interesse per tutto ciò che accadeva intorno a Expo e abbiamo pensato che si trattasse di un’esperienza perfetta da replicare anche su Rimini” dichiara Antonio Piolanti, Direttore Commerciale e Marketing di Lasersoft. “Rimini non è solo sinonimo di spiagge affollate, discoteche e movida. La città nasconde molti tesori e vanta un ricco calendario di eventi poco conosciuto con spettacoli, concerti, mostre, manifestazioni, gastronomia e benessere. Il nostro obiettivo è portare alla luce anche quest’altra faccia della città e utilizzare uno strumento facile e immediato come lo scontrino ci è sembrata la strada migliore per farlo”. Il primo esercizio commerciale ad aver adottato Rimini Eventi lo scorso 15 marzo 2017 è stato il Caffé Cavour, storica caffetteria di Piazza Cavour, situata nel cuore pulsante della città. Grazie alle molteplici funzioni di personalizzazione, Caffè Cavour ha scelto di segnalare esclusivamente eventi di carattere culturale ed enogastronomico sui propri scontrini a partire da un importo minimo di 10 euro. Questo primo progetto pilota ha raccolto a oggi un grande successo, registrando in media 180 scontrini emessi quotidianamente che segnalano gli eventi del giorno in base all’orario e alla vicinanza. “Quando Lasersoft ci ha proposto di avviare in Caffè Cavour il progetto pilota di Rimini Eventi abbiamo risposto con entusiasmo perché ci è sembrato un modo semplice e innovativo per informare la clientela sugli eventi della nostra città”, dichiara Carlo Vandi, titolare di Caffè Cavour. “E la nostra intuizione iniziale si è rivelata corretta. Lo scontrino più lungo del normale non passa inosservato e cattura immediatamente l’attenzione. Tanti tra clienti e turisti pensano sia una bella iniziativa per valorizzare gli eventi del nostro territorio e noi siamo ben felici di rendere un servizio così utile e così semplice da implementare”. A settembre 2016, Epson ha lanciato una call4ideas alle proprie software house con l’obiettivo di dar seguito al successo di “ExPOSition Events around you’, sviluppando nuove funzioni dell’applicazione ed estendendone l’implementazione in esercizi commerciali, ristoranti e fornitori di servizi di diverse città italiane. Sviluppata in occasione di Expo 2015 da Epson e CEFRIEL, ExPOSition è pensata per ampliare i servizi offerti ai clienti sul punto cassa e offrire in primis al settore retail e horeca, ma non solo, un efficace strumento di fidelizzazione della clientela, attraverso la segnalazione di eventi e iniziative in tempo reale. Si compone di due parti: innanzitutto, le stampanti Epson Intelligent che, sfruttando la tecnologia cloud mobile, “trasformano” lo scontrino in un vero e proprio strumento di comunicazione che arricchisce l’esperienza dei clienti e aumenta la loro fedeltà al punto vendita. E poi vi è l’applicazione che, svolgendo il ruolo di intermediario, permette alle stampanti Epson di dialogare con siti web e dispositivi mobili. Durante Expo 2015, i ristoranti e gli esercizi commerciali che hanno implementato la soluzione Epson hanno potuto convertire lo scontrino in un utile strumento per far conoscere gli eventi ExpoinCittà organizzati a Milano, comunicando in totale oltre mezzo milione di appuntamenti.

