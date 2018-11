Landi Renzo torna all’Utile

Landi Renzo in risalita chiude il terzo trimestre del 2018 tornando all’utile. Dopo le difficolta’ attraversate nei mesi scorsi, la societa’ del settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Gpl e metano per auto con sede a Cavriago registra infatti un fatturato consolidato di 138 milioni, in aumento del 12,3% rispetto ai 123 milioni del 30 settembre 2017. Il risultato netto del periodo e’ di 2,3 milioni, in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 11,3 milioni dell’analogo periodo dell’anno scorso. L’indebitamento e’ invece lievemente cresciuto: dai 49 milioni di dicembre 2017, ai 56,6 milioni attuali. “Il buon andamento di questo terzo trimestre rappresenta una ulteriore conferma del grande potenziale di questo Gruppo” ha spiegato in una nota l’amministratore delegato dell’azienda Cristiano Musi.

