Lanciata in Malesia la campagna del kiwi Sweeki

E’ stata lanciata in Malesia la stagione del kiwi Sweeki di origine italiana, durante un evento organizzato nella capitale Kuala Lumpur da Origine Group in collaborazione con l’importatore Euro-Atlantic. Erano presenti un’ottantina di persone, tra cui buyers malesiani, sia di catene di supermercati che dei mercati all’ingrosso. Hanno inoltre partecipato l’Ambasciatore Italiano in Malesia Cristiano Maggipinto e il Direttore dell’ufficio ICE a Kuala Lumpur , Samuele Porsia.

Negli interventi del general manager di Origine Group Alessandro Zampagna e della responsabile vendite Reen Nordin è stata sottolineata la mission del consorzio italiano leader nel segmento di alta qualità di kiwi e pere e in particolare sul valore della proposta del marchio Sweeki, che assicura ai clienti alta qualità costante per tutto l’anno, grazie alla sua importate base produttiva in Italia e in Cile. E’ anche intervenuta la dietologa Alexandra Prabaharan in particolare sulle virtù nutrizionali del kiwi e sul suo utilizzo in cucina. Infine è stato servito un pranzo con il kiwi come protagonista, dalle insalate al gelato. Davvero positiva l’accoglienza degli ospiti e dei buyer presenti , che trovano in Sweeki un marchio che ben si adatta a valorizzare il kiwi di alta qualità.

Nel corso del 2018, dopo una campagna di successo con il kiwi verde cileno (1000 tons di prodotto sui mercati asiatici) , Sweeki è presente sul mercato malese da settembre con Sweeki Gold (giallo) e da novembre con Sweeki Green (verde) di origine italiana. Grazie alla collaborazione con Euro-Atlantic, impresa leader nell’import e distribuzione di ortofrutta in Malesia, Sweeki viene venduto sia sui mercati all’ingrosso sia all’interno di diverse catene della Grande distribuzione locale. La Malesia rappresenta un mercato relativamente piccolo (con una popolazione di circa 32 milioni di abitanti) ma evoluto, con un buona capacità di spesa e una forte attenzione alla qualità e alla salubrità del cibo. Nel corso della stagione proseguiranno le attività promozionali di Sweeki sia nei supermercati che nei mercati all’ingrosso.

