Laminam, nuovo impianto a Fiorano

Un filtro a carboni attivi in grado di abbattere gli odori sprigionati dal processo produttivo delle lastre ceramiche. Una risposta tecnologica a un problema di natura ambientale che rispecchia bene l’impegno in termini di sostenibilità assunto da Laminam nei confronti dei territori dove si trova ad operare. Il nuovo impianto, che a breve sarà installato anche negli altri stabilimenti del gruppo, è stato presentato questa mattina dai vertici aziendali alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente Paola Gazzolo e dei sindaci Francesco Tosi di Fiorano e Maria Costi di Formigine.

Soddisfatto il presidente Franco Stefani che ha guidato il pubblico in una visita ai reparti produttivi di Laminam che è specialista nella produzione di lastre ceramiche di grande formato e di minimo spessore e che vanta uno specialissimo primato. E’ infatti la prima azienda al mondo ad avere completamente industrializzato e automatizzato l’intero processo manifatturiero.

