Lamborghini, inaugurato terzo ristorante aziendale

Automobili Lamborghini ha inaugurato il suo terzo ristorante aziendale all’interno del sito di Sant’Agata Bolognese. La cerimonia è avvenuta alla presenza del Chairman e Chief Executive Officer, Stefano Domenicali, di autorità locali e religiose e di una delegazione della RSU aziendale. Ospite d’eccezione è stato Antonio Guida, il famoso Chef due stelle Michelin che, per l’occasione, ha cucinato uno dei suoi piatti più celebri: risotto all’anice stellato con scorzonera e polvere di cavolo nero.

Il nuovo ristorante aziendale si trova all’interno della Finizione, stabilimento inaugurato nel 2017 in seguito all’ampliamento del sito produttivo con l’introduzione del Super SUV Urus. Lo spazio si estende per circa 800 mq ed è in grado di accogliere 250 posti a sedere.

Il layout del nuovo ristorante aziendale è stato predisposto secondo il moderno concetto di “free-flow”, che garantisce il miglioramento nei flussi.

Per garantire un sempre miglior servizio, anche il Ristorante aziendale dello stabilimento produttivo della monoscocca in carbonio della Lamborghini Aventador S è stato di recente rimodernato con un ampliamento dell’offerta rivolta ai dipendenti.

