Lamborghini apre concessionaria a Roma

Automobili Lamborghini inaugura una nuova concessionaria a Roma, in Via Leonida Bissolati 62.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta alla presenza del Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, Stefano Domenicali, di Rolando Cellitti, AD del Gruppo L’Automobile, e di Fulvio Nobile, Direttore Generale di Lamborghini Roma.

“L’apertura di uno showroom Lamborghini a Roma è per noi un passo fondamentale sia sotto il profilo dell’immagine di marca con una prestigiosa vetrina nella capitale d’Italia, sia sotto il profilo dello sviluppo commerciale con l’arrivo di Urus. Il successo del nostro nuovo modello sta andando oltre le più rosee aspettative, tant’è che in Italia, oggi nella top 10 dei mercati mondiali, contiamo di raddoppiare i volumi entro il 2019, quando il SUV raggiungerà la piena capacità produttiva.”

Sul territorio italiano il nuovo showroom romano di Lamborghini si aggiunge ai punti vendita di Milano, Bologna e Bergamo. A livello mondiale Lamborghini è presente in 50 paesi con un totale di 150 concessionari.

Lo showroom di Lamborghini Roma è una location esclusiva situata nell’elegante quartiere della Dolce Vita romana. Si sviluppa su una superficie complessiva di 200 mq su due piani. A piano terra si trovano lo spazio espositivo, un grande video wall per la proiezione di filmati di brand e di prodotto, la reception, la sala di accoglienza e il corner dedicato alla Collezione Automobili Lamborghini. Il primo piano è invece dedicato agli uffici direzionali e alla lounge Ad Personam con car configurator e un display di campioni di finiture, dove i clienti possono toccare fisicamente, abbinare e giocare con colori e materiali. L’area post vendita e il service si trovano in Via Smerillo 32 a Roma.