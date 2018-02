La tecnologia di Unitec per la frutta a Friutlogistica

Il Gruppo UNITEC si ripresenta alla fiera Fruit Logistica, in programma a Berlino dal 7 al 9 febbraio 2018, e porta con sé tutta l’eccellenza tecnologica che da oltre 90 anni lo caratterizza come azienda leader in innovazione per creare risultati concreti per le Centrali Ortofrutticole.

UNITEC in questa edizione di Fruit Logistica presenterà Cherry Vision 3.0, la nuova tecnologia intelligente, che può consentire una classificazione completamente automatica delle ciliegie e proiettare il Business delle centrali ortofrutticole che lavorano questi frutti in una nuova era: l’era del massimo risultato possibile nella determinazione automatica della qualità di questo pregiato frutto.

Ottimi i risultati ottenuti dalle Centrali Ortofrutticole che hanno scelto Cherry Vision 3.0 per la lavorazione delle loro ciliegie.

“Siamo davvero convinti che il Cherry Vision 3.0 ci aiuterà notevolmente a differenziarci, riuscendo ad ottenere prodotti finali di ottima qualità, per potere competere nei mercati più difficili e importanti, come quelli asiatici”.

È così che Victor Maroto, Direttore Commerciale della centrale ortofrutticola cilena Exportadora Fruttita, ha recentemente commentato la possibilità della nuova tecnologia UNITEC di permettere l’ingresso in nuovi e più remunerativi mercati.

A esprimere la sua soddisfazione nei confronti di questa tecnologia è anche Pablo Godoy, Direttore Generale dell’azienda ortofrutticola cilena Inversiones Camino:

“Ci rendiamo conto di avere in mano una possibilità incredibile con il Cherry Vision 3.0. Poter selezionare la frutta a 360 gradi ci dà un’incredibile tranquillità. Grazie alle tecnologie UNITEC, siamo riusciti a costruire un marchio riconosciuto per l’omogeneità della sua frutta.”.

La tecnologia Cherry Vision 3.0 è infatti una tecnologia intelligente, con “occhi” ad altissima risoluzione che scansionano l’intera superficie della ciliegia classificandone tutti parametri della qualità come mai prima d’ora, con un’affidabilità che consente di rispondere in modo coerente e professionale ad ogni consegna di merce alla G.D.O.

Insieme a Cherry Vision 3.0, in occasione di Fruit Logistica il Gruppo UNITEC presenterà la tecnologia Blueberry Vision, per la classificazione della qualità dei mirtilli, e le tecnologie Unisorting Unical 8.0 con Apples Sort, dedicata alla classificazione della qualità delle mele e Unical 9.0 con Pears Sort, per la classificazione della qualità delle pere.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet