La tecnologia ceramica a Batiman

La tecnologia ceramica italiana si prepara per l’annuale appuntamento con Batimat Russia, principale evento fieristico dedicato al building/interior per il mercato russo e dell’Est Europa.

Dal 3 al 6 aprile 2018, presso il moderno Crocus Expo di Mosca, si riuniranno i principali produttori di piastrelle e sanitari in ceramica con un’offerta completa di materiali innovativi e di design, da presentare ad un pubblico di oltre 90.000 visitatori tra progettisti, architetti, produttori e professionisti del settore.

La sezione Technoceramica, dedicata a macchinari e materie prime per l’industria ceramica, occuperà quest’anno il padiglione 3 Hall 14, con una nutrita presenza di imprese italiane (il gruppo più numeroso) per buona parte raccolte in collettiva sotto le insegne di Acimac. Su una superficie di circa 500 mq saranno presenti 18 affermate aziende del settore: Air Power, BMR, Cami, CMF, Gape Due, ICF & Welko, LB, Lema, Martinelli, Mectiles, Sacmi, SITI B&T Group, Surfaces Technological Abrasives, Tecnodiamant, Tecnoferrari; nel comparto degli smalti spiccano i nomi di Colorobbia, Esmalglass, Lamberti. Presenti fuori collettiva anche, Inco, Smaltochimica, System e Torrecid.

Presso lo stand Acimac sarà inoltre in distribuzione gratuita il numero speciale in cirillico della nota rivista internazionale Ceramic World Review, focalizzata in modo particolare sul mercato russo e sulle ultime proposte tecnologiche per la produzione di ceramica.

L’export di macchine per ceramica in Est Europa nel 2016 ha generato 158,9 milioni di Euro, pari al 10,3% delle esportazioni italiane totali (+3,9% rispetto all’anno precedente), la maggior parte realizzati sul mercato russo.

Sul fronte della produzione di piastrelle, la Russia, tredicesimo maggior produttore mondiale, ha realizzato – secondo le prime stime relative al 2017 – 163,8 milioni di mq, in crescita dell’1,6% rispetto al 2016.

