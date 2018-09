La “stagione” di Siti B&T

SITI BT Group S.p.A., produttore di impianti completi per piastrelle e sanitari, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), parteciperà direttamente alle due fiere leader al mondo per l’industria ceramica: Tecnargilla (tecnologia, a Rimini) e Cersaie (prodotto finito, a Bologna), entrambe in programma dal 24 al 28 settembre 2018.

A Tecnargilla, le più innovative lastre ceramiche di pregio saranno in mostra presso lo stand di SITI BT, con l’obiettivo di dimostrare come la bellezza in ceramica si possa ottenere attraverso tecnologie all’avanguardia per ogni fase del processo produttivo. In particolare, le soluzioni per la decorazione digitale di Projecta Engineering e le macchine per la finitura di Ancora conferiscono al prodotto finito un elevato valore aggiunto estetico. A Cersaie sarà presente Digital Design, che esporrà ceramiche realizzate a partire dai propri progetti grafici utilizzando tutte le tecnologie del Gruppo.

Da quest’anno, anche una novità: SITI BT propone un evento Fuorisalone che si terrà nella stessa settimana delle fiere presso il bt-Space di Fiorano Modenese. Tutti i giorni, dalle 9 alle 21, lo spazio del Gruppo dedicato alla comunicazione, logisticamente collegato sia con Bologna che con Rimini, sarà aperto agli ospiti per un viaggio nella bellezza tecnologica, con l’esposizione delle migliori lastre (con tecnologia Supera®) di ceramica impreziosite dalle decorazioni più pregiate e con esperti del settore (architetti, designer) che porteranno il loro contributo.

“Partecipiamo a questi eventi con grandi aspettative – commenta Fabio Tarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di SITI BT Group – soprattutto in funzione delle rilevanti novità tecnologiche (ben 12 innovazioni di processo) che presenteremo. Siamo certi che la nostra presenza si concretizzerà in numerosi nuovi contatti e opportunità da cogliere. Il nostro Gruppo sta crescendo grazie alla più estesa gamma di tecnologia per ceramica oggi presente sui mercati mondiali”.