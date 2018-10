La Panini di nuovo in vendita?

Un miliardo di dollari per le figurine Panini. Il dossier sul gruppo modenese, ora controllato dall’AD Hugo Sallustro e impegnato in un riassetto societario, è arrivato fino in America suscitando, di nuovo, molto interesse. La Panini è stata Marvel dal 1994 al 1999. A seguire l’operazione è la Banca d’affari Licoln International che secondo il Sole 24 Ore avrebbe invitato 4-5 soggetti a fare un’offerta con l’intenzione di aprire un’asta su una valutazione complessiva che si aggira intorno al miliardo.

L’idea di vendere è nata a inizio 2018 in vista dei mondiali di Calcio che da tradizione aumentano la valutazione complessiva dell’azienda specializzata nella produzione e vendita di album di figurine ed editoria con un fatturato che schizza da 500 a 700 milioni e un margine operativo lordo che supera i 100 milioni di euro. Un passaggio quasi inevitabile dopo l’uscita, due anni fa, della Fineldo, finanziaria della famiglia Merloni che aveva rilevato il controllo della Panini nel ’99. Da allora l’azionista di riferimento è diventato il manager Aldo Hugo Sallustro alla guida della Panini, come amministratore delegato, già da diversi anni e che ora potrebbe andare all’incasso. Una delle ipotesi più accreditate è la fusione con il gruppo neworkese The Topps Company, multinazionale nata nel tabacco ma poi sviluppatasi nel business degli album di figurine negli Stati Uniti (soprattutto nel baseball) ma anche in Europa con i diritti della premier League inglese.

La Panini intanto si blinda dietro un no comment guardando avanti con un nuovo album Fifa 365, dedicato ai top club nel mondo.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet