La Ferrari Portofino

Ferrari non farà mai auto elettriche né con guida autonoma, “ma sta cercando di sviluppare nuovi concetti di vetture che oggi non sono sul mercato. Ferrari non farà mai suv come Porsche e Maserati”. Così Enrico Galliera, direttore Commerciale e Marketing, ha risposto ai giornalisti al Salone dell’Auto di Francoforte dove la casa di Maranello presenta la nuova Gran Turismo Portofino, prezzo 196.000 euro. “Non posso immaginare una vera sportiva Ferrari elettrica, considerando gli attuali vincoli. Non darebbe lo stesso piacere di guida e le stesse performance”, ha osservato Michael Leiters, responsabile tecnico Ferrari, mentre Nicola Boari, responsabile marketing prodotto, ha detto che Ferrari potrebbe costruire una vettura meno estrema ma non un modello entry level con un prezzo più basso. “La Dino o una piccola Ferrari sotto la Portofino è un argomento di discussione ma non un progetto prioritario. Non vogliamo crescere con quel modello”, ha aggiunto Boari. Le consegne della Portofino, che sostituirà la California, partiranno alla fine del primo trimestre 2018 in Italia, prima dell’estate nei Paesi a guida a destra e negli Usa, entro l’estate in tutto il mondo. “Il riscontro prima della presentazione è stato sopra le aspettative, i concessionari hanno portafogli ordini importanti”, ha detto Galliera. “Il peso del segmento delle vetture Gt è tra il 20 e il 25% delle vendite totali Ferrari”, ha aggiunto

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet