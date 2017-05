La disoccupazione torna a salire, boom per over 50

Il tasso di disoccupazione a marzo risale all’11,7%. Lo rileva l’Istat sulla base dei dati provvisori. E i disoccupati tornano sopra quota tre milioni. Ed è aumento boom fra gli over 50 (+103mila in un anno in cerca di lavoro) rispetto alla fascia 15-24 anni: 567mila disoccupati contro 524mila. Il tasso di disoccupazione giovanile a marzo è al 34,1% ai minimi dai cinque anni. Cresce anche il loro tasso di occupazione, che in questa fascia di età tocca a marzo il 17,2%