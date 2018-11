La cucina dell’Emilia Romagna in Canada

“L’Emilia-Romagna in Canada fino al 23 novembre per la Settimana della cucina italiana nel mondo vede tra le partecipanti molte realtà cooperative dell’agroalimentare – lo ricordano Giovanni Monti, presidente Alleanza delle Cooperative Emilia-Romagna, e i co-presidenti Francesco Milza e Mauro Grossi – . Le eccellenze del nostro agroalimentare sono talmente tante che non è possibile elencarle: sono infatti 44 le Dop e le Igp della nostra regione che si colloca al vertice europeo per produzioni di qualità. Bene, dunque, l’iniziativa del ministero degli Affari esteri, della Regione Emilia-Romagna e dell’assessore all’Agricoltura Simona Caselli che, oltre a consolidare l’apprezzamento verso i nostri prodotti, verificheranno anche le criticità e gli aspetti da rafforzare dell’accordo Ceta”.

