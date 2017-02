La ceramica di Solignano a Coverings

A Coverings 2017 l’azienda di Solignano (Modena) presenta le nuove collezioni nei formati WIDE, lastre di grandi dimensioni resistenti e leggere, che valorizzano la creatività delle superfici ceramiche. L’Effetto pietra dallo stile nord europeo, le calde sensazioni del legno, il carattere della fibra di cemento e un’elegante selezione di marmi per sperimentare nuovi abbinamenti “crossover” nei nuovi formati WIDE, che arrivano fino a 320×160 cm in soli 7 mm di spessore. Sono le collezioni Flaviker che saranno presentate a Coverings 2017, la più importante vetrina ceramica del continente americano, in programma ad Orlando, dal 4 al 7 aprile. Il programma WIDE comprende le collezioni realizzate con l’innovativa tecnologia produttiva Continua +: lastre e sotto-formati in gres porcellanato resistenti ma leggeri, facili da lavorare, senza limiti di applicazione progettuale.

