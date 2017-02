La ceramica italiana alla principale fiera olandese dell’edilizia

L’industria ceramica italiana sarà presente, dal 6 al 10 febbraio, presso il quartiere fieristico di Utrecht, Olanda, per la rassegna fieristica Bouwbeurs 2017. La fiera, che si svolge ogni due anni, conta oltre 600 espositori ed è la principale manifestazione olandese dedicata alla filiera delle costruzioni. Con un accordo siglato durante la scorsa edizione di Cersaie, la partecipazione di Ceramics of Italy è frutto della collaborazione con Bovatin, l’associazione olandese dei posatori di piastrelle di ceramica, e Rubi, produttore di attrezzature per piastrellisti.

A Bouwbeurs verranno realizzati 12 pop-up show, incontri formativi e divulgativi della durata di circa 30 minuti ciascuno nel corso dei quali verranno mostrate e illustrate le varie fasi della posa in opera di piastrelle italiane. Le sessioni dimostrative di posa si terranno due volte al giorno per tutti i 5 giorni della fiera e verranno focalizzate sui grandi formati da interno e da esterno, presso lo stand di Rubi al numero 12.C088. All’interno del programma di conferenze e seminari durante la fiera, la ceramica italiana sarà protagonista mercoledì 8 febbraio alle ore 11:00, con una presentazione sulla prossima edizione di Cersaie, che si svolgerà dal 25 al 29 settembre 2017 a Bologna.

