La ceramica italiana a Maison&Objet

La ceramica made in Italy è presente a Maison&Objet – il salone internazionale dedicato al mondo del design, della decorazione e dell’interior, in programma a Parigi dal 18 al 22 gennaio 2019 -, con 17 marchi aziendali, per incontrare progettisti della decorazione, dell’interior design e del contract internazionale. L’iniziativa promossa da Confindustria Ceramica – l’associazione che riunisce i produttori industriali di ceramica italiana – e organizzata da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Edi.Cer. intende anche quest’anno creare un’occasione d’incontro fra il settore della piastrella ceramica italiana e gli operatori internazionali del mondo dell’interior design.

All’interno del Padiglione 6 “Signature Today” della fiera, su una superficie complessiva di circa 300 mq, due stand collettivi (M112-O111 e O112-P111) firmati Ceramics of Italy / ICE, partecipano Abk, Casa Dolce Casa, Casalgrande Padana, Cotto D’este, Decoratori Bassanesi, Fap, Florim, Gigacer, Gruppo Beta, Lea, Litokol, Marca Corona, Mipa, Panaria, Refin, Rex, Sant’Agostino.

Le due aree, il cui allestimento è a cura dello studio di progettazione D&L Donegani e Lauda, contengono al loro interno anche un punto informativo Ceramics of Italy / ICE, utile a conoscere meglio le caratteristiche della ceramica italiana e le infinite opportunità di utilizzo.

Con il nuovo l’assetto di Maison&Objet nella riorganizzazione per settori merceologici, la fiera vanta una ricca proposta per l’interior decoration, dal contemporaneo al classico, dal mondo degli accessori per la casa a quello della tavola e della cucina, dal tessile all’etno chic, dal regalo al settore kids & family. Con 2.729 espositori, il 61% dei quali di provenienza internazionale, e un’area di oltre 120mila mq, Maison&Objet Paris ha superato l’anno scorso le 89.000 presenze.

Nel 2018 la Francia ha rappresentato il secondo mercato estero più importante per l’industria ceramica italiana con una quota del 13% delle esportazioni mondiali.

