La prima app di formazione manageriale

Arriva da Bologna la prima App italiana di formazione manageriale. Si chiama OSM Corsi ed è stata sviluppata da Open Source Management International, società di consulenza con base nel capoluogo emiliano ma sedi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Brasile.

Si tratta di un’applicazione che permette agli utenti registrati di scaricare video di formazione di pochi minuti dedicati ad argomenti che vanno dal gestione di impresa fino al marketing passando per i principi di vendita, di gestione del tempo e potenziamento della leadership. Suddivisa in moduli formativi, ciascuno dei quali comprende alcune lezioni, documenti scaricabili e un test di valutazione finale col quale misurare il grado di comprensione del corso stesso.

Pensata per manager, imprenditori e dirigenti che desiderano intraprendere un percorso di automiglioramento OSM Corsi racchiude il cuore dei seminari tenuti in tutto il mondo dai suoi fondatori: Paolo Ruggeri e Andrea Condello.

“Da oltre 20 anni ci occupiamo di formazione manageriale – spiegano Ruggeri e Condello – e abbiamo sviluppato una tecnologia adottata anche negli Stati Uniti (al momento è l’unica italiana riuscita in questa impresa, ndr) che, attraverso un percorso di studio teorico e applicazione pratica, permette a manager e imprenditori di ottenere risultati concreti, nella vita e nel lavoro. Ogni giorno riceviamo richieste da parte di persone che vorrebbero partecipare ai nostri corsi ma che, per ragioni di logistica o di tempo, sono impossibilitate a farlo. Proprio per loro abbiamo creato OSM Corsi la prima App italiana di questo genere. Una volta scaricata è possibile acquistare, con un

costo contenuto, i corsi che interessano e assistervi in ogni momento”. Una soluzione smart, insomma, esattamente come smart sono le lezioni di Ruggeri, Condello e di altri esperti manager di Oper Source Managementc he hanno contribuito alla sua realizzazione.

