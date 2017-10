Per la Hmc premedical acquisizione in Inghilterra

Il Gruppo ‘Hmc premedical spa’, che a sede a Mirandola (Modena), ha acquisito la maggioranza di ‘Medicina holdings Limited’, con sede a Bolton in Inghilterra, assicurandosi così il controllo del Gruppo Medicina, una delle realtà più dinamiche a livello internazionale nel campo della progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti innovativi e dispositivi medicali nel settore Enteral Delivery (nutrizione enterale), e leader nello standard internazionale ENFit, che opera da oltre vent’anni in Inghilterra, con succursali in Francia e a Hong Kong. Lo riporta la Gazzetta di Modena. L’operazione ha trovato il supporto fondamentale di Bper Banca, intervenuta con risorse per 4 milioni di euro. Hmc è stata una delle aziende più danneggiate dal terremoto del 2012: il sisma infatti causò danni ingenti ai diversi stabilimenti del gruppo, costringendo l’azienda a delocalizzare temporaneamente la produzione. Il Gruppo Hmc, che nel 2016 ha sfiorato i 24 milioni di fatturato, acquisisce un’azienda che ha realizzato nell’ultimo esercizio circa 8,5 milioni di euro di ricavi.

