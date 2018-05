Kale Italia a Coverings

Anche quest’anno Kale Italia parteciperà a Coverings 2018, il più importante appuntamento fieristico nordamericano dedicato al settore ceramico, con le ultime novità dei brand italiani Edilgres, Edilcuoghi e Campani.

L’evento che si terrà dall’8 all’11 Maggio ad Atlanta (GA), vedrà la partecipazione di un pubblico internazionale che potrà toccare con mano la qualità e il design made in Italy delle soluzioni in gres porcellanato dei tre storici marchi.

In uno spazio espositivo dal design innovativo – Stand 2543 HALL B3 -, spiccano creazioni ceramiche di diversa ispirazione e perfettamente integrabili tra loro.

Edilgres si presenta con il nuovissimo progetto d’arredo MEET_ALL: superfici in gres porcellanato ispirate al metallo che arredano, grazie alle originali sfumature tipiche del materiale sottoposto all’effetto del tempo, ambienti residenziali e commerciali dallo stile contemporaneo. Proposto in spessore 10 mm, MEET_ALL è disponibile nei formati 60X120, 60×60 e 30×60 e in una variegata tavolozza di 4 nuance: steel, zinc, corten e iron.

Pronta ad incantare il mercato americano è anche I’M ITALIAN MARBLE,

una collezione ispirata ai marmi italiani più pregiati che si caratterizza per l’intrinseca poliedricità compositiva grazie all’ampia disponibilità di formati, colori e finiture. La serie unisce lo scenografico impatto estetico del marmo alle elevate prestazioni tecniche del gres porcellanato. I’M ITALIAN MARBLE è proposta anche nella gamma Folio 6.0, la raccolta di superfici a spessore sottile in 6 mm disponibili in versione 120×240 e 120×120.

Dal mondo della pietra giunge invece l’ispirazione di Edilcuoghi, MAPIERRE, un gres porcellanato dal carattere materico che nasce dall’incessante esplorazione della materia ceramica e risponde alle poliedriche esigenze dell’architettura contemporanea e del design residenziale, per uno stile unico, moderno e inconfondibile. La grafica attuale e la texture ricercata vengono declinate in una vasta palette di cromie – blanc, gris, beige e noir – e in versione naturale e lappata. Una losanga 9,5×45,6 e un formato 30×60 dalla superficie solcata da linee verticali completano la gamma che diventa nelle mani di progettisti ed interior designer materia progettuale per inedite soluzioni di posa.

Anche Campani si distingue in fiera per originalità e innovazione: PROGETTO, la nuova collezione, è un’interessante interpretazione del dialogo legno-cemento che integra in maniera estremamente creativa i due diversi effetti, dando origine ad una serie eclettica e dalle pressoché illimitate possibilità di applicazione.

Le superfici in gres porcellanato PROGETTO vengono declinate in quattro cromie – sabbia, tabacco, neve e cenere – e donano autenticità, fascino e profondità a ogni ambiente. I due versatili formati – 15×90 e 60×60 – consentono poi una grande varietà compositiva mentre l’ampio apparato decorativo a corredo – pattern per la versione legno e cementine e cassettone per quella cemento – offre ampie possibilità di personalizzare spazi residenziali e commerciali dal carattere unico.

