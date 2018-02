Joint venture Sonae Sierra e Impresa Pizzarotti

Il gruppo immobiliare Sonae Sierra e Impresa Pizzarotti & c. hanno siglato una joint venture paritetica per lo sviluppo di un nuovo shopping district a Parma, in prossimità del polo fieristico. L’investimento complessivo del progetto, si legge in una nota, è di circa 200 milioni di euro, finanziato in parte da un pool di banche costituito da UniCredit, Banca Imi e Banco Bpm. Il progetto dello shopping district, che si sviluppa su un’area di circa 300.000 metri quadri e ha una GLA (superficie commerciale utile) complessiva di circa 74.000 metri quadri, con circa 170 unità, è composto da un centro commerciale da 53.000 metri quadri e un Retail Park adiacente da 21 mila metri quadri. L’inaugurazione dello shopping district, che verrà gestito da Sonae Sierra, è attesa nell’autunno del 2019.

