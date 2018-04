Joerg Mingers nuovo Ad di GrandVision Italy

Joerg Mingers è il nuovo Ad di GrandVision Italy, azienda leader nel settore dell’ottica retail, presente sul territorio nazionale con oltre 400 punti vendita a insegna GrandVision by Avanzi, GrandVision by Optissimo, Solaris e Corner Optique Joerg Mingers, 47 anni, ha maturato esperienza nel mondo retail, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in aziende di rilevanza nazionale e internazionale. Il nuovo Ad fin da subito contribuirà alla realizzazione dei piani e dei programmi dell’azienda in Italia, proseguendo il percorso di espansione che nel 2017 ha prodotto più di 300 assunzioni e ha portato all’apertura di 24 nuovi punti vendita a insegna GrandVision by Avanzi, GrandVision by Optissimo, Solaris e Corner Optique.

