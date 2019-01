Italia verso “recessione tecnica”

Banca d’Italia sintetizza tutti i timori in un dato: il Pil quest’anno è visto in crescita dello 0,6 per cento, 0,4 punti in meno rispetto a quanto valutato in precedenza, 1%, stima del governo, già “tagliato” dall’1,5% inizialmente stimato, poi corretto nel corso della trattativa con la Ue che ha portato alla revisione dei saldi della Manovra per evitare la procedura d’infrazione. La previsione per l’Italia, dopo il passaggio in negativo del Pil nel terzo trimestre, è che anche il quarto periodo del 2018 possa segnare una ulteriore contrazione dell’attività economica. L’Italia sarebbe così in ‘recessione tecnica’, senza l’appiglio dei consumi che – dopo il calo dello 0,1 per cento nel terzo trimestre – anche nei mesi finali dell’anno scorso sono attesi deboli. Per l’anno nuovo, incertezze commerciali e tensioni politiche interne stanno indebolendo gli investimenti delle aziende e la domanda interna soffre. Solo pochi giorni fa l’agenzia di rating S&P aveva ricordato come la stima di crescita per l’Italia possa essere allo 0,7%, contro il +1,1% riportato in autunno. Il Centro studi Confindustria stimava, a ottobre e quindi ben prima della correzione della Manovra, una crescita allo 0,9 per cento, ma nelle successive edizioni “flash” della sua congiuntura ha più volte segnalato il rallentamento in atto. Prometeia, istituto di ricerca economica, ha fissato la stima allo 0,5%.

