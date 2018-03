Italgraf approda in Veneto

Si espande sino al Veneto la Italgraf di Rubiera (Reggio Emilia), azienda impegnata nel settore della litografia-cartotecnica dal 1981, fra stampe, grafiche e prodotti di vario genere da “decorare”, già allargata in passato con la nascita del marchio ecosostenibile Raggio Verde. Ora l’Italgraf avvia un’operazione di aggregazione ad un’altra grossa realtà dello stesso settore: il gruppo Logo con sede a Borgoricco (Padova), specializzato in stampe digitali e cartotecnica avanzata. L’operazione ha permesso di creare un polo produttivo di oltre 7mila mq complessivi, suddivisi in tre impianti fra il Rubierese e il Padovano, con impianti dedicati alla stampa digitale in piano e in bobina, a colori e in bianconero, alla stampa offset, alla cartotecnica e alla stampa digitale su materiali arrotolabili e rigidi. Il nuovo gruppo frutto dell’aggregazione ha un fatturato superiore a 20 milioni di euro e conta su oltre 150 addetti fra le tre sedi. I mercati di riferimento, oltre all’Italia, sono quelli della Francia e della Polonia.

