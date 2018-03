Italgas acquista la bolognese Seaside

Seaside, realtà italiana all’avanguardia nell’innovazione per l’efficienza energetica, esprime grande soddisfazione per l’operazione di acquisizione dell’intero capitale, da parte di Italgas, primo operatore in Italia nel settore della distribuzione cittadina del gas naturale.

Grazie a questa operazione l’azienda rafforza il proprio modello di business e si apre a ulteriori sviluppi in termini di investimenti, incrementando il suo posizionamento nel campo dell’innovazione.

Seaside, Energy service company certificata UNI 11352:2014 caratterizzata da un forte orientamento all’innovazione grazie al software proprietario di Energy Intelligence SaveMixer, ha conseguito un posizionamento di mercato unico grazie a un business model innovativo incentrato su un’offerta integrata di consulenza, soluzioni di finanziamento e soluzioni tecnologiche proprietarie.

“L’operazione testimonia il positivo percorso dell’azienda, fondata a Bologna nel 2010 e tutt’ora presente in città con il proprio team operativo e di ricerca e sviluppo, che ha saputo sviluppare servizi all’avanguardia in ambito di efficienza energetica e digital energy, grazie alle sue competenze nel campo di Big Data, Business Intelligence e Machine Learning”, si legge in una nota

