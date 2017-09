Italcer, trattativa per Devon & Devon

Italcer, la holding creata la scorsa primavera dal private equity Mandarin Capital e dal top manager bolognese Graziano Verdi per creare un polo di lusso nel settore della ceramica, è nella fase finale di una trattativa per l’acquisizione della fiorentina Devon & Devon, tra i leader mondiali nell’arredo bagno e nel design alto gamma. E’ quanto ha appreso l’ANSA da fonti finanziarie. Italcer, che fino ad oggi ha acquisito la romagnola Fabbrica a fine maggio e l’emiliana Elios ad agosto, raggiungendo un fatturato 2017 di oltre 75 milioni di euro, sarebbe quindi con questa operazione già sulla soglia dei 100 milioni, confermando il suo focus sul segmento del design e della ceramica di lusso. Devon&Devon esporta in oltre ottanta paesi con una rete di proprie boutique , qualificati retailers e flagship stores localizzati in alcune delle più prestigiose capitali del mondo, dall-Europa agli Usa, alla Russia, al Medio Oriente fino a Cina e Australia.

