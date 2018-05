Italcer a Covering

Il Gruppo Italcer, fondato dal romagnolo Alberto Forchielli, partner fondatore del fondo di Private Equity Mandarin Capital Partners II, e dal manager bolognese Graziano Verdi, si presenta al Coverings, la fiera americana più importante del settore ceramico, con i brand La Fabbrica Ceramiche, Ava ed Elios Ceramica.

A partire da oggi fino all’11 maggio protagoniste della manifestazione saranno le piastrelle ceramiche e le pietre naturali e il Gruppo entra a pieno titolo con le sue due aziende tra gli oltre 120 espositori del Padiglione Italiano Ceramics of Italy, organizzato da Confindustria Ceramica, esibendo una vasta gamma di novità frutto della tradizione e dell’innovazione del Made in Italy.

Tra le nuove serie presentate da La Fabbrica Ceramiche alcune interpretano in chiave ceramica i pavimenti in legno: Stirling richiama la raffinatezza e l’originalità dei parquet a cassettoni, Redwood prende il nome da una Sequoia della California, Yosemite trae la sua ispirazione dalle lavorazioni dei pavimenti in legno di palazzi antichi. “E’ con grande entusiasmo che ci presentiamo ad una manifestazione fieristica così importante come Il Coverings con una vasta gamma di nuove proposte” ha commentato l’Amministratore Delegato Graziano Verdi “Atlanta rappresenta il primo Coverings ufficiale per il Gruppo Italcer ed è la migliore vetrina sul mercato americano per fare conoscere lo stile e la qualità della ceramica italiana alto di gamma”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet