Istat, nel 2017 crescita Pil a +1,4%

Pil, per l’Istat la crescita nel 2017 è stata dell’1,4%. Bisognerà però aspettare il primo marzo per conoscere il dato di riferimento per la politica economica, considerando che le previsioni del Governo indicano un +1,5% (e per gli effetti di calendario, l’Istat segna un rialzo dell’1,5%, visto che nel 2017 ci sono state due giornate lavorative in meno del 2016). E comunque già l’1,4% è già un traguardo, l’economia italiana non cresceva a ritmi così alti dal 2010. L’economia italiana resta comunque 5,7 punti percentuali sotto il picco del 2008. Nel 2018 ereditata una crescita acquisita dello 0,5%

