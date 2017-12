Istat: export Italia 9 mesi +7,3%

Nel terzo trimestre 2017, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export risulta in crescita per tutte le ripartizioni italiane con +3% per il Nord Est, un +1,4% per il Sud e le Isole,un +0,9% per il Nord Ovest e +0,7% per l’Italia centrale. Lo si legge nei dati diffusi oggi dall’Istat sulle esportazioni delle regioni italiane. Nei primi nove mesi del 2017 a fronte di un aumento medio nazionale del 7,3% sullo stesso periodo del 2016 si registrano incrementi delle vendite all’estero significativi soprattutto per le Isole (+33,8%), per il Centro (+8,2%) e per il Nord Ovest (+8,0%). Il Nord Est ha un avanzamento del 5,5% mentre si rileva un leggero calo per le regioni dell’area meridionale (-0,1%). L’Italia ha esportato merci nei primi nove mesi dell’anno per 330,7 miliardi, soprattutto dalle regioni del Nord (oltre 237 miliardi se si considerano i 130,8 miliardi del Nord Ovest e i 106,3 del Nord Est) con il 71% del totale mentre Sud e Isole registrano appena 34 miliardi di esportazioni complessive.

