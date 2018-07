Iren nel Corporate Venture Capital. Il progetto prevede l’affiancamento alle startup italiane a più alto potenziale nel settore cleantech, dalle tecnologie pulite all’economia circolare. Iren è la prima utility in Italia che mette in campo un programma di corporate venture capital e, peraltro, si tratta del primo venture capital specializzato nel cleantech in Italia. Il Gruppo prevede 20 milioni di euro di investimento nei prossimi 3 anni e il coinvolgimento attivo di tutte le funzioni chiave dell’azienda che lavoreranno in team al supporto delle singole startup. Con l’ingresso nel Corporate Venture Capital, Iren si prefigge l’obiettivo di creare opportunità esterne di crescita ed innovazione per il Gruppo e generare un ritorno industriale e finanziario addizionale derivante dalla gestione del portafoglio di partecipazioni.

