Iren, 236 milioni di utile in nove mesi

Si sono chiusi con un utile netto consolidato pari a 236 milioni di euro, in crescita del 32,4% rispetto a 179 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno, i primi nove mesi del 2018 per Iren, multiutility reggiana i cui ricavi sono ammontati a 2.824 milioni di euro, in rialzo dell’8% rispetto a 2.614 milioni di euro al 30 settembre 2017. Il margine operativo lordo, spiega una nota del gruppo emiliano, si è attestato a 706 milioni di euro, in progresso del 13,5% rispetto a 622 milioni di euro dell’anno precedente mentre l’indebitamento finanziario netto è risultato pari a 2.395 milioni di euro in aumento di 23 milioni di euro rispetto a 2.372 milioni al 31 dicembre 2017, incluso il consolidamento di Acam, ReCos, Maira e Spezia Energy Trading per circa 181 milioni di euro. “I risultati dei primi nove mesi – osserva il presidente di Iren, Paolo Peveraro – evidenziano lo stato di salute e il dinamismo del gruppo testimoniato dall’integrazione di Acam La Spezia, Iren Rinnovabili e Sev, che nel periodo hanno contribuito al per circa 20 milioni di euro. Un percorso di crescita per linee esterne che proseguirà anche nei prossimi mesi”.

