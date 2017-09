Investire in sicurezza è un affare

Investire in sicurezza sul lavoro non è un costo ma un affare, secondo vari studi i benefici economici sono più che doppi rispetto agli impieghi. Al quartiere fieristico di Modena è in corso l’ottava edizione della convention nazionale “ambiente lavoro”, il salone dedicato alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Oltre 90 le aziende presenti, per mostrare vari dispositivi di sicurezza, come segnalatori, rilevatori, elementi protettivi o sedute ergonomiche all’insegna dell’innovazione.

Purtroppo i dati inail sugli infortuni sul lavoro non sono confortanti, nei primi 7 mesi dell’anno sono aumentati di quasi un punto e mezzo rispetto al 2016, con maggior incidenza per industria e servizi, soprattutto in Emilia-Romagna e Lombardia, mentre risultano in calo nel settore agricolo.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet