Interpump approva il bilancio

L’Assemblea degli Azionisti di Interpump Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria sotto la presidenza del Dott. Fulvio Montipò, ha approvato il bilancio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2017 con un utile netto di 80,4 milioni di euro (64,1 milioni di euro nel 2016), unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,21 euro per azione.

Sono stati presentati i risultati consolidati, già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2018, così sintetizzabili:

Interpump Group ha registrato nel 2017 vendite nette per 1.086,5 milioni di euro, superiori del 17,7% rispetto alle vendite del 2016 quando erano state pari a 922,8 milioni di euro (+9,3% a parità di area di consolidamento e di cambio di conversione).

Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 248,6 milioni di euro (22,9% delle vendite) a fronte dei 198,5 milioni di euro del 2016, che rappresentavano il 21,5% delle vendite, con una crescita del 25,3%. A parità di area di consolidamento e di cambio di conversione, l’EBITDA è cresciuto del 16.0%.

L’utile netto è stato pari a 135,7 milioni di euro1, in crescita del 43,7% rispetto all’utile 2016 pari a 94,5 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 si è attestato a 273,5 milioni di euro (257,3 milioni al 31/12/2016) dopo esborsi per acquisizioni per 89,1 milioni di euro. Il Gruppo ha inoltre impegni vincolanti per acquisizioni di quote minoritarie di società controllate per 50,3 milioni di euro (42,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016).

Il free cash flow è stato di 93,6 milioni di euro, con una crescita del 4,0% rispetto a quello realizzato nel 2016 (89,2 milioni di euro).

L’Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo per l’esercizio 2017 di euro 0,21 per azione al lordo delle ritenute di legge, in pagamento il 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 25 il 21 maggio 2018 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 22 maggio 2018.

