Interpump acquisisce le attività di GS-Hydro

Interpump Group annuncia la sottoscrizione (signing) di un contratto vincolante per l’acquisizione delle attività internazionali del gruppo finlandese GS-Hydro, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di sistemi piping nei settori industriale, navale e offshore. GS-Hydro ha rivoluzionato il settore piping inventando la tecnologia per l’assemblaggio dei tubi senza saldature. Questa tecnologia rapida e pulita, oltre a un migliore impatto ambientale, garantisce superiori caratteristiche tecniche e maggiore facilità di impiego, ed è pertanto particolarmente adatta a condizioni di utilizzo continue o estreme. L’accordo prevede l’acquisizione delle società controllate nel Regno Unito, in Spagna, Austria, Germania, Danimarca, Benelux, Polonia, Svezia, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Singapore e Brasile, nonché delle attività manifatturiere della capogruppo finlandese GS-Hydro Oy, inclusi brevetti e certificazioni internazionali.

Il totale consolidato delle vendite nel perimetro sopra indicato è atteso per il 2017 nell’intorno di 60 milioni di Euro con un EBITDA nell’intorno di 4 milioni di Euro. Il prezzo totale concordato per le acquisizioni è di 9 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta a fine novembre mostra una cassa attiva per 3 milioni di Euro. Il perfezionamento (closing) delle singole acquisizioni in ciascun paese è previsto entro la fine di febbraio 2018. La parte venditrice, controllata dall’anno 2000 da fondi di private equity, è attualmente soggetta a una procedura concorsuale che non si estende alle controllate oggetto di acquisizione, le quali sono normalmente operative e globalmente profittevoli. Il Presidente di Interpump Group Fulvio Montipò ha commentato: “L’acquisizione rappresenta grandi potenzialità sinergiche e costituisce un ampliamento formidabile del nostro ambito di attività nel settore tubi e raccordi, estendendolo al mercato del piping potenziando al contempo la presenza e il presidio dei mercati internazionali.”

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet