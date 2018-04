Intelligenza artificiale, riconoscimento a Cogito

Quando il riconoscimento arriva da uno dei leader mondiali del settore, non c’è dubbio: Expert System è andata lontano, talmente lontano da essere inclusa da Forrester Research tra le più importanti aziende del mondo nella produzione di piattaforme di intelligenza artificiale. La piattaforma Cogito, che si occupa dell’aggregazione semantica istantanea di milioni di notizie al giorno, è una vera eccellenza internazionale.

Come spesso accade per le eccellenze italiane, a colpire l’immaginazione è la differenza di dimensioni rispetto ai concorrenti: se da un lato l’espansione di Expert System è evidente da anni, con l’apertura di sedi in Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti per un totale di 230 dipendenti, dall’altro è clamoroso il livello di competitività rispetto a multinazionali da migliaia di occupati e miliardi di euro di fatturato. A segnare il passo, tuttavia, non la quantità ma la qualità, soprattutto nei settori di riferimento dell’azienda nata a Modena.

“Mai come oggi l’intelligenza artificiale svolge un ruolo fondamentale per rendere più efficienti le attività aziendali,” ha dichiarato Marco Varone, Presidente e CTO di Expert System. “La conoscenza nascosta nelle informazioni è alla base di qualsiasi decisione, sia tattica e strategica, sia operativa. Il nostro obiettivo è migliorare con l’intelligenza artificiale la capacità delle organizzazioni di assumere il pieno controllo dei processi decisionali e delle priorità di business.”

La piattaforma di intelligenza artificiale Cogito di Expert System ottimizza l’automazione dei processi di lavoro e migliora le attività basate sull’uso di enormi volumi di dati e informazioni non strutturate, offrendo soluzioni cognitive in grado di comprendere e catturare tutta la conoscenza presente nei contenuti testuali con la massima scalabilità e precisione e sfruttando la capacità di leggere e analizzare i testi per comprenderne il significato nel modo più accurato possibile. Il riconoscimento di Forrester Research premia il costante impegno nello sviluppo di funzionalità sempre più avanzate e l’esperienza consolidata della Società in tutti i principali settori di mercato, e ne conferma la leadership nell’intelligenza artificiale.

Benefici e maggiori informazioni sul ruolo chiave svolto dall’intelligenza artificiale per la text analytics nell’ambito dell’RPA (Robotic Process Automation), dei servizi ai clienti, della compliance e del monitoraggio dei rischi, sono presenti nel report di Forrester “Now Tech: AI-Based Text Analytics Platforms, Q2 2018”.