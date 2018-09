Ing. Ferrari spa acquisisce il 75% di Sae

Ing. Ferrari S.p.A., azienda specializzata in costruzioni, impianti e service manutentivo fondata nel 1917, nell’ambito del proprio piano industriale che prevede una crescita costante sia per linee interne che esterne ha acquisito il 75 % delle quote societarie di Sae Scientifica srl, società con sede a Rho (Milano).

Sae Scientifica Srl, fondata nel 1984, è specializzata nei servizi di global procurement e manutenzioni di apparecchiature scientifiche da laboratorio per società farmaceutiche e chimiche. Annovera tra i propri Clienti i principali gruppi del settore quali Chiesi Farmaceutici, Bracco, Zambon, Novartis, Sanofi e sviluppa attualmente un fatturato di 11 milioni di €.

Per Ing. Ferrari S.p.A. l’acquisizione si inserisce in una fase di ulteriore sviluppo nel settore dei servizi integrati al settore farmaceutico, che unito al settore automotive da sempre costituiscono le punte più avanzate dell’attività dell’azienda modenese.

L’acquisizione di SAE da parte di Ing. Ferrari permetterà di rafforzare ulteriormente know-how e struttura della business unit Pharma, consolidando le competenze nel settore ed ampliando la gamma dei servizi offerti.

Le attività svolte da Sae Scientifica e il portafoglio ordini di Ing. Ferrari porteranno nel 2019 il fatturato del gruppo a oltre 70 milioni di € con un organico di più di 200 dipendenti.

“L’acquisizione della maggioranza di Sae Scientifica”, dichiara Francesco Ferrari, Amministratore Delegato di Ing. Ferrari S.p.A. ”ci permette di puntare nel 2021 agli 85 milioni di euro di ricavi e soprattutto, tramite le due società controllate da Sae in Germania e Svizzera, ad un fatturato estero complessivo almeno del 15 – 20 %”.

Storicamente Ing. Ferrari S.p.A. ha il proprio core business nell’ impiantistica e nei servizi manutentivi con prevalenza al settore industriale.

Nel corso degli ultimi anni, sulla base delle richieste di un mercato molto selettivo orientato ad affidare la realizzazioni a global coordinator, ha sviluppato anche il settore delle costruzioni edili con la realizzazione del nuovo headquarter TwinSet, del Centro Stile per Ferrari S.p.A. e il Centro Logistico EMEA di Whirlpool.