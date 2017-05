Indel B, buon debutto a Piazza Affari

Debutto in Borsa con successo per Indel B, società della refrigerazione mobile, il cui titolo a metà mattinata segna +8%. E’ la quarta ammissione dell’anno su Mta. In fase di collocamento per investitori istituzionali, ha collocato 31,3 milioni di euro. Il flottante all’ammissione era il 25,53% con capitalizzazione di 128,4 milioni. Banca Imi ha agito come sponsor e coordinatore dell’offerta, e con Banca Akros come Joint Bookrunner. “La società si contraddistingue per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale sempre più apprezzata dagli investitori – ha detto Barbara Lunghi, responsabile primary markets di Borsa Italiana – Siamo certi che l’accesso al mercato dei capitali, consentirà a Indel B di accelerare la realizzazione dei propri ambiziosi progetti e consolidare il percorso di crescita già intrapreso”.

