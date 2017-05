Indel B; 31,3 mln controvalore collocamento titoli

Risultati definitivi per il collocamento istituzionale delle azioni Indel B, società del riminese attiva nella produzione di sistemi di refrigerazione. Nel dettaglio – spiega una nota – sono pervenute richieste, al prezzo di offerta stabilito in 23 euro ad azione, per 2.108.478 titoli da parte di 44 soggetti rappresentati da primari investitori italiani ed esteri: 1.237.091 azioni da parte di 25 investitori qualificati in Italia e 871.387 azioni da parte di 19 investitori Istituzionali esteri.

Il ricavato complessivo derivante dal collocamento è risultato pari a 31,3 milioni di euro: 22 di

spettanza della società e 9,3 di spettanza dell’azionista venditore. La capitalizzazione della società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, risulta pari a 128,4 milioni di euro. La data di inizio delle negoziazioni sul mercato Mta di Piazza Affari è stata fissata da Borsa Italiana per domani, venerdì 19.

