Incontri con le aziende tedesche

Nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna organizzano in collaborazione con IHK Offenbach am Main e Baden-Württemberg International, incontri d’affari con aziende tedesche dell’Assia e del Baden-Württemberg in occasione della fiera SPS IPC Drives Italia, la più importante fiera italiana interamente dedicata all’automazione industriale che si svolgerà a Parma dal 22-24 maggio 2018.

I settori di riferimento sono: sistemi e componenti di azionamento, componenti elettromeccanici e dispositivi periferici, sensori, tecnologia di controllo, Ipc, software industriale, tecnologia di interfacciamento, dispositivi di commutazione in bassa tensione, dispositivi di interfaccia uomo macchina, comunicazione industriale, formazione e consulenza, system integrator.

La partecipazione è gratuita. E’ possibile effettuare online la registrazione agli incontri bilaterali inserendo un proprio profilo aziendale, in lingua inglese, entro il 18 maggio nel sito ufficiale dell’evento: spsitalia2018.b2match.io indicando Unioncamere Emilia-Romagna come support office Sul sito di Unioncamere ER la circolare informativa

