Inaugurato Skipass

Da oggi a domenica Modena torna la capitale della montagna: per tre giorni a ModenaFiere è in scena la 24esima edizione di Skypass, il salone del turismo e degli sport invernali. Al taglio del nastro anche il Ministro dello Sport Lotti e il Presidente del Coni Malagò. La fiera di Modena è arrivata alla 24° edizione e quest’anno più che mai è un evento irrinunciabile per tutti coloro che amano gli sport invernali, le vacanze sulla neve e vogliono conoscere e provare le nuove attrezzature per la stagione 2017/2018.

“Skipass è l’evento per eccellenza dedicato alla montagna e alla neve – dichiara l’ad di ModenaFiere Paolo Fantuzzi – dove a riunirsi sono i maggiori esponenti del segmento bianco, sia delle attrezzature sia del turismo. In particolare, quest’anno sono tante le località che scelgono Skipass per lanciare la loro stagione invernale, con tante conferme e diversi graditi ritorni, come quelli dell’Abruzzo, dell’Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia”. Esposizione sì, ma anche divertimento per tutti, con speciale attenzione alla famiglia: “A Skipass tutto si può provare: dallo sci allo snowboard che verranno insegnati ai più piccoli sulla nostra pista innevata con neve vera. Ma anche bike, slackline, arrampicata, skate e quest’anno l’assoluta novità delle moto da neve”.

Il programma dettagliato del week end sul sito di Skipass.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet