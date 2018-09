Inaugurato il Cersaie da record

840 espositori provenienti da 40 paesi: ha aperto ufficialmente i battenti l’edizione numero 36 del Cersaie, il Salone Internazionale della ceramiche per l’architettura e per l’arredo bagno. un’edizione che si preannuncia da record e che coincide con l’inaugurazione dei nuovi padiglioni della Fiera di Bologna. A tagliare il nastro insieme al Presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savonari, anche il numero uno degli Industriali, Vincenzo Boccia, il presidente di Bologna Fiere, Gianpiero Calzolari e il presidnete della Regione, Stefano Bonaccini che hanno espresso orgoglio per un appuntamento, quello con il Cersaie, ormai consolidato e vero punto di riferimento per il settore a livello internazionale. Uno sguardo tra i padiglioni restituisce le nuove tendenze del mercato: grande attenzione per la sostenibilità e materiali sempre più green.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet