Inalca, nuovo polo in Angola con Cdp

Dall’Africa dove è in corso la visita del premier Paolo Gentiloni arriva un importante accordo tra Inalca e Cdp per un nuovo stabilimento in Angola, paese in cui la società del Gruppo Cremonini che fattura 1,76 mld di euro, è presente sin dagli anni 90 nella catena del freddo e della trasformazione delle carni. Il protocollo prevede la realizzazione di un Centro nazionale agroalimentare a Luanda con un investimento di 150 milioni. L’Angola viene infatti ritenuto un Paese ad alto potenziale di crescita.

