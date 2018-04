In Florim e Lamborghini si lavora meglio

Gli italiani sognano di lavorare in Automobili Lamborghini, Coca-Cola, Ikea e Florim. Sono queste le aziende vincitrici del Randstad Employer Brand 2018. Lamborghini si colloca al primo posto per atmosfera di lavoro piacevole, retribuzione e benefits, sicurezza del posto di lavoro, visibilità del percorso di carriera e reputazione. Il leader mondiale nella produzione di gres porcellanato Florim invece, è l’azienda più attrattiva tra i potenziali dipendenti per equilibrio fra vita professionale e privata. Il 17% degli italiani ha cambiato datore di lavoro nell’ultimo anno, il 32% intende cambiarlo nel 2018. Stipendi bassi e poche prospettive di carriera sono i principali motivi che spingono a lasciare il posto.

