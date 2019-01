In aumento le richieste di prestiti e mutui

L’ultimo aggiornamento del Barometro CRIF – che rileva l’andamento delle richieste di prestiti e mutui da parte delle famiglie (vere e proprie istruttorie formali, non semplici richieste di informazioni o preventivi online) interrogate su EURISC – il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF che raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie – mette in evidenza una sostanziale crescita delle richieste di credito da parte delle famiglie italiane nell’anno 2018 appena concluso.

Relativamente al comparto dei mutui, è stato positivo il recupero delle interrogazioni relative ai finanziamenti per l’acquisto seppur non completamente compensato dal ridimensionamento di surroghe e sostituzioni, che nel complesso ha determinato una lieve flessione delle richieste, pari a -0,6% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda i prestiti, invece, il numero delle richieste presentate nel corso del 2018 è cresciuto del +5,0% rispetto al 2017. La buona performance del comparto è determinata principalmente dai prestiti personali ma anche quelli finalizzati si sono posizionati in territorio positivo.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, dallo studio di CRIF emerge come nel 2018 il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe abbia fatto registrare un aumento del +5,1% rispetto all’anno 2017, in decisa controtendenza rispetto alla flessione del -0,6% rilevata a livello nazionale.

A livello provinciale, si registra una crescita abbastanza generalizzata con gli incrementi più consistenti a Bologna (+9,5%), Forlì (+8,8%) e Ferrara (+7,6%). Le uniche due province che si caratterizzano per una contrazione delle richieste sono state Piacenza e Reggio Emilia, rispettivamente con un -2,4% e -0,5%.

Relativamente agli importi medi richiesti, invece, si registra un aumento complessivo rispetto alla precedente rilevazione, con la provincia di Bologna che guida la classifica regionale con 145.154 Euro mediamente richiesti, seguita da Rimini (135.300 Euro) e Modena (131.507 Euro). Il valore medio più contenuto, al contrario, è quello richiesto nella provincia di Ferrara, con 109.121 Euro.

Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), l’Emilia-Romagna si è distinta per un aumento decisamente contenuto, pari a +0,1% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Modena conquista la vetta della classifica regionale con una crescita del +3,4%. Seguono Piacenza (+3,2%), Parma e Ravenna (entrambe con un +0,8%).

Forlì-Cesena, Bologna e Ferrara, invece, fanno segnare le contrazioni più accentuate, rispettivamente con -5,4% e -1,0% e -0,9%.

In termini di importo, per i prestiti finalizzati richiesti in regione la media è stata pari a 7.216 Euro, ben al di sopra del dato nazionale e con crescite significative rispetto al 2017 in tutte le province.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet